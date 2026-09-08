21 сентября 2020 г.

Потратил 40 000 000 рублей на открытие винодельни, но нормальное вино пошло только спустя 5 лет: рассказываю через что прошел и стоила ли игра свеч

В один прекрасный день я решил открыть свою винодельню. В самой сфере я более или менее разбирался, а также у меня были друзья, которые могли помочь с консульта