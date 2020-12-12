При выборе недорогого вина легко ориентироваться только на ценник или знакомое название. Но одинаковая стоимость может относиться к напиткам разного объёма, состава и категории.

Ниже — пять вопросов, которые помогают последовательно сравнивать сведения о напитках.

Разбор основных сведений на этикетке.

1. Что за напиток указан на этикетке

Сначала найдите полное наименование категории. Крупное название на лицевой стороне может не объяснять состав и способ изготовления.

Отдельно проверьте объём, содержание сахара и объёмную долю спирта. Цвет и описание аромата не заменяют эти сведения.

Низкая цена и мягкий вкус не позволяют определить качество или безопасность. Для сравнения нужны данные о самом продукте.

Похожие торговые названия могут использоваться для напитков с разным составом.

2. Как соотносятся сладость и крепость

Сладость и крепость — отдельные характеристики. Их нельзя надёжно вывести друг из друга или из названия напитка.

Фруктовые ноты в аромате не обязательно означают большое содержание сахара. Мягкость вкуса также не говорит о низкой крепости.

Сверьте категорию по сахару и указанную долю спирта. Эти параметры полезнее для сравнения, чем субъективное обещание «лёгкого» напитка.

Заявления об отсутствии похмелья или других последствий не являются критериями качества вина.

Традиционное название не заменяет сведения о составе и технологии конкретного напитка.

3. Какие ингредиенты входят в состав

Вино и напиток на винной основе могут отличаться составом. Перед покупкой прочитайте полное описание продукта.

У фруктовых напитков уточните винную основу, добавленные компоненты, сахар и крепость. Похожий цвет не означает одинаковую рецептуру.

Объём упаковки также важен: стоимость литровой бутылки и бутылки меньшего объёма нельзя сравнивать напрямую.

Одно название может относиться к домашнему рецепту и промышленному продукту с разными ингредиентами.

4. Откуда происходит вино

Найдите данные о производителе, стране и регионе. Происхождение винограда и место розлива могут обозначаться отдельно.

Само название страны не задаёт уровень качества или обязательный ценовой диапазон.

Если указан сорт винограда, сопоставьте его с остальными характеристиками. Один сорт может давать разные стили в зависимости от климата, урожая и производства.

Цена включает затраты на производство, упаковку и перевозку. Она не является самостоятельным доказательством подлинности.

5. В каком состоянии упаковка

Осмотрите бутылку или другую тару, укупорку и этикетки. Повреждения, протечки и следы вскрытия требуют внимания.

Сверьте дату розлива и условия хранения. Год урожая обозначает другой этап производства и не равен возрасту содержимого после упаковки.

Сравнивайте стоимость для одинакового объёма и близких характеристик. Перед покупкой лучше прояснить недостающие сведения, чем полагаться на обещания на ценнике.

Материал и оформление упаковки сами по себе не подтверждают качество.

Выбирать недорогое вино помогает проверка категории, состава, происхождения, дат и упаковки. Для сравнения стоимости учитывайте также объём.