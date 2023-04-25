9 июля 2020 г.

ТОП 4 легендарных советских блюда, которые пробовал почти каждый из нас

Дома у моих родителей до сих пор готовят блюда, типичные для столовых, кафе и ресторанов СССР. Причем не только на каждый день, но и на праздники. И я не одн