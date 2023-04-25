Классический рецепт бигуса
Приготовление бигоса, Вам понадобятся: свежая и квашеная капуста, мясо (свинина, телятина, копчености, колбаса), копченый чернослив и специи, чтобы создать идеальный вкус. 🍲🥬🍖🍴
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Домашние рецепты блюд, соусов, десертов и закусок с понятными ингредиентами и пошаговой технологией приготовления.
Приготовление бигоса, Вам понадобятся: свежая и квашеная капуста, мясо (свинина, телятина, копчености, колбаса), копченый чернослив и специи, чтобы создать идеальный вкус. 🍲🥬🍖🍴
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