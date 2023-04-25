Категория 7 статей

Кулинария

Данная рубрика <a title="Ромовый дневник" href="https://therumdiary.ru/">Ромового Дневника</a> посвящена кулинарии в целом и рецептам, которые, так или иначе, перекликаются с алкоголем. Большая часть статей – это рецепты с фото и описанием этапов приготовления. Если у вас планируется застолье, то этом разделе вы найдете рецепты того, чем закусить различные алкогольные напитки, в том числе темное и светлое пиво. Так как большинство вечеринок оказываются внезапными, мы постарались подобрать такие блюда, которые можно приготовить быстро, просто, без редких ингредиентов и специальной подготовки.