Алкорецепты

12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)
В прозрачном на вид напитке точно остается едва уловимая муть – отходы жизнедеятельности дрожжевых грибков, белковая масса, оставшаяся от погибших дрожжей, винн
Настойки на травах, пожалуй, самые распространенные и любимые в моей семье. Готовить их легко, сырья они требуют не много, а в итоге получаются очень оригинальн
Идеально разводить спирт артезианской водой. Она очищена матушкой-землей, не содержит вредных примесей и посторонних запахов, но достать ее сможет не каждый.
Напиток: Водка Как подавать: охлажденным Основные ингредиенты: спирт, вода, корица, кофе Принадлежность: Англия Время приготовления: до 24 часов
Напиток: Вино Как подавать: охлажденным Основные ингредиенты: калина, вода, сахар Время приготовления: свыше месяца Крепкость: до 18° Домашне
Химическая очистка спирта-сырца. Под химической очисткой подразумевается обработка СС различными химическими реагентами с целью нейтрализации некоторых примесей
Рецепты настоек с кофе: Темный портер и спирт, кофейные зерна и пряности - всё, что нужно для вкуса и запаха. Попробуйте в холодном виде наслаждаться напитками с нотками кофейного вкуса.
Напиток: Коньяк Как подавать: охлажденным Основные ингредиенты: спирт, сахар, гвоздика, чай Время приготовления: свыше месяца Крепкость: свыше 4
Напиток: Коньяк Как подавать: охлажденным Ингредиенты: чернослив, водка, сахар Время приготовления: больше месяца Крепкость: свыше 45° Домашн
Подробно расскажем о том, как превратить домашний самогон в благородный виски у себя дома в домашних условиях. Научим нюансам приготовления и расскажем как сделать правильно
Напиток: Брага на пшенице Как подавать: охлажденной Основные ингредиенты: пшеница, сахар, вода Время приготовления: до 14 дней Крепкость: до 45°
Как разбавить спирт и сделать водку? Эксперт по алкоголю поделился своими лучшими советами! Как выбрать воду и спирт, а также формулу и пропорцию для идеального разведения. 🍹👌
В статье расскажем о гранатовой настойке, как вкусно и правильно ее приготовить. Поделимся рецептами и секретами и научим вас, как повторить это необычный напиток у себя дома.
Ингредиенты: Перловка, 5 кг. Сахар, 1 кг. Вода, 30 л. Солод, 1 кг. Дрожжи сухие, 20 гр. Обратите внимание! Мы готовили самогон за несколько
🍌🍹🎉 Приготовьте домашний банановый ликер по нашему простому рецепту и наслаждайтесь вкусом алкогольного коктейля! Вам понадобятся свежие бананы, спирт и другие ингредиенты, чтобы создать неповторимый напиток.
Сразу скажу, что коньяк можно делать как на основе самогона, так и на основе спирта, лучше – медицинского. В этом случае в 3-х литровую банку нужно налить 1,4 л
🍸❄️ Любите ликеры? Настойки апельсиновой цедры и коньяка 🍊, жидкий мёд и виски 🐝 - создайте идеальный напиток для вечеринки! Как именно приготовить этот шикарный коктейль. 🍹🍯