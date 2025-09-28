5 февраля 2020 г.

Чем, кроме цвета, отличается темное пиво от светлого?

Отдыхали мы с друзьями в бане на даче у одного из них. Взяли пива разного, рыбки. Но не рассчитали – пенное закончилось быстрее закуски. И отправили мы гонца в