7 января 2021 г.

Что будет если сделать брагу без дрожжей и на хмеле по рецепту из интернета: делюсь результатами эксперимента

Отправился я как-то на пасеку. Старший брат мой приболел очень не вовремя — в самом начале лета, поэтому пришлось мне самому несколько месяцев присматривать за