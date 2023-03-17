19 июня 2013 г.

Коктейль Отвертка (Screwdriver)

🍸Узнай историю одного из наиболее универсальных коктейлей – Отвертки.🧐Известный в 90-е, он по-прежнему является классикой и пользуется большой популярностью.Как появилась этот коктейль и как его приготовить.