Категория 38 статей

Классические коктейли

Международная Ассоциация Барменов (International Bartenders Association – IBA) была официально создана 24 февраля 1951 года в Англии. Создана она, в первую очередь, для представления общественности лучших мировых барменов, а также популяризации барной культуры. Ежегодно МБА проводит международные мероприятия, в том числе и World Cocktail Competition – международные конкурсы коктейлей, на которых можно готовить только классические коктейли. Именно им и посвящена эта рубрика <a title="Ромовый дневник" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a>, коктейлям, которые входят в барную карту МБА. На ее страницах вы нейдете рецепты и историю незабываемых коктейлей, таких как: Мартини, <a title="Дайкири" href="https://therumdiary.ru/koktejli/klassika-mba/koktejl-dajkiri-daiquiri.html">Дайкири</a>, Отвертка, <a title="Белая леди" href="https://therumdiary.ru/koktejli/klassika-mba/koktejl-belaya-ledi-white-lady.html">Белая леди</a>; современные классические коктейли - Кузнечик, <a title="Чёрный русский" href="https://therumdiary.ru/koktejli/klassika-mba/koktejl-2-chernyj-russkij-black-russian-i-ego-modifikaciya-belyj-russkij-white-russian.html">Чёрный русский</a>, Кровавая Мэри; коктейли новой эры – <a title="Б-52" href="https://therumdiary.ru/koktejli/klassika-mba/koktejl-b-52.html">Б-52</a>, Баракуда и многие другие. Информация данного раздела должна быть изучена каждым уважающим себя барменом и активно применяться на практике.