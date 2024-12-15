16 марта 2015 г.

Простые рецепты домашних сухариков в духовке

🍺🍞 Свежий или черствый хлеб? Ржаной или белый? Специи или классика? Подайте с пивом любимые сухарики, которые легко приготовить в духовке. Зачерствевший хлеб – не страшно, лишь бы был ароматным👌