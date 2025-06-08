30 июля 2020 г.

Потратил на самогонный аппарат «Добрый жар» 18 000: рассказываю стоит ли своих денег

Виски, самбука и абсент… Все эти новомодные штуки перепробовал, наверное, каждый из нас. И вот лично я не понимаю: зачем мне платить в семь раз больше за тот же