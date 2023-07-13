Ромовый Дневник
Категория 34 статей

Алкогольные крепкие

Данная рубрика <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a> посвящена крепким спиртным напиткам. На ее страницах вы узнаете, что такое абсент, водка, джин, текила, ром и прочие алкогольные напитки, содержание спирта в которых больше 40%. Также в этой рубрике вы нейдете статьи, которые расскажут, как пить все эти напитки, в каких коктейлях они лучше себя проявляют, необычные решения в области миксологии – науки о смешивании напитков.

Армянская водка

Армянская водка

🍹 Тутовка - армянский напиток, готовый из плодов шелковицы. История его появления насчитывает более тысячи лет. Ароматный и неповторимый вкус Арцаха, также известного как армянский бренди, зависит от срока выдержки и крепости. 🥂

ВБ
Вячеслав Буров
Обзор на Абсент Fruko Schulz (Фруко Шульц): на что похож + 10 рецептов коктейлей с ним

Обзор на Абсент Fruko Schulz (Фруко Шульц): на что похож + 10 рецептов коктейлей с ним

🥃🌿Магический напиток "Зеленуя Фея" от Fruko Schulz – абсент с необыкновенным, ярким зеленым цветом и насыщенным ароматом трав и эфирных масел. Опьяняющий эффект и ароматный мир травяного абсента!

С
София
На безрыбье и ракы – водка. Всё о турецком ракы: разбор

На безрыбье и ракы – водка. Всё о турецком ракы: разбор

Что собой представляет турецкая водка раки. Кто и когда её придумал. Как напиток стал символом Турции. Как правильно пить ракы - тонкости ритуала пития &quot;львиного молока&quot;. Правильная закуска к ракы.

ПО
Павел Омазин
Как правильно пить виски - когда нужно не ртом, а с умом

Как правильно пить виски - когда нужно не ртом, а с умом

🥃🍸 Рассказываем, как правильно пить виски и не ударить в грязь лицом. Забудьте про "виски со льдом" и "виски с колой". Все начинается с выбора бокала. 🍹🍷, виски, культурапития, бокал, алкоголь

ОК
Олег Колесов
Ультимативный гайд по джину: определение, классификация, история

Ультимативный гайд по джину: определение, классификация, история

Что такое джин, история джина, классификация по законодательству ЕС и стилевой принадлежности, а также советы, как пить джин и многое другое об этом удивительном напитке на основе можжевельника.

ОК
Олег Колесов