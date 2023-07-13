Алкогольные крепкие

ТОП-40 лучших водок в России 2023 + рейтинг Роскачества
Топ-20 ★ лучших марок российской водки: легендарная Столичная, известная за границей, и другие бренды высокого качества. История и секреты производства водки.
🍹 Тутовка - армянский напиток, готовый из плодов шелковицы. История его появления насчитывает более тысячи лет. Ароматный и неповторимый вкус Арцаха, также известного как армянский бренди, зависит от срока выдержки и крепости. 🥂
Какие в Китае питейные традиции и почему лучше не начинать пить, если не уверены, что сможете выдержать большое количество спиртного.
🥃🌿Магический напиток "Зеленуя Фея" от Fruko Schulz – абсент с необыкновенным, ярким зеленым цветом и насыщенным ароматом трав и эфирных масел. Опьяняющий эффект и ароматный мир травяного абсента!
Все о пряной скандинавской водке Аквавит: особенности пития, рецептура.
Всё о Diageo: что за виски делают, история появления, официальный сайт в России и полный ассортимент
Самостоятельное производство алкогольных напитков является достаточно нетривиальной задачей. Необходимо тщательно соблюдать технологию и выбирать качественные и
В чем особенности вкуса черного абсента, и чем он отличается от зеленого.
Чем похожи и чем отличаются русская и финская водки, есть ли смысл отдавать предпочтение какому-то конкретному виду.
Соджу — национальная корейская водка: каков ее вкус, традиции употребления и любопытные факты о напитке
Как приготовить домашний крепкий напиток из самостоятельно собранного сока березы
Неплохой алкоголь за небольшие деньги: варианты достойного и универсального подарка
Сколько стоит хорошая водка в магазине. От чего зависит цена на водку. Что значит «хорошая водка». Как выбрать хорошую водку в магазине.
Подробное руководство по текиле. Рассказываем, что такое текила, краткую историю её появления, об основных этапах её производства. Классификация и выбор текилы.
Разбираемся, что такое индонезийский и цейлонский арак. Предлагаем рецепт шведского пунша и других забытых коктейлей на основе арака.
Рецепт реально стимулирующего абсента из анисовых и фруктовых спиртов, с добавлением кориандра и мате. Разбор ингредиентов, подробная технология, коктейли.
Что собой представляет турецкая водка раки. Кто и когда её придумал. Как напиток стал символом Турции. Как правильно пить ракы - тонкости ритуала пития "львиного молока". Правильная закуска к ракы.
Как делают китайскую водку байцзю, её разновидности, популярные марки, такие как Маотай и Ерготоу. Как правильно пить байцзю. Коктейли с китайской водкой.
🍸 Универсальный и увлекательный напиток - джин! 🍹Как правильно его пить и на что обратить внимание? Читайте 6 советов в статье, а также узнайте историю и рецепты в гайде! 🍸🍹
С чем пьют светлый, золотой, тёмный и выдержанный ром. Коктейли с ромом. Правила употребления выдержанного рома. Лучший ром для знакомства с напитком.
Почти все способы пить текилу правильно. Текила с солью и лимоном - выбор плохого гринго. Пей текилу с сангритой, пивом или смешай Текила Бум или Маргариту.
Готовим классический абсент в домашних условиях. Три традиционных рецепта из Франции и Швейцарии. Подробное описание всех этапов.
Готовим пейсаховку - еврейскую водку на изюме. Рецепт настоящей водки и альтернативные варианты настоек на изюме.
Открытие секретов настоящей дегустации водки! 🍸 Как выбрать и готовиться к застолью, а также – как лучше пить этот благородный напиток 🥂
Настоящие напитки из кактуса, рецепты для домашних настоек. Что такое Байтра, какой кактус подходит для настоек и других напитков.
История происхождения водки старка, ее варианты в разные времена. Приготовление старки в домашних условиях: 2 простых рецепта.
У Исаака было два сына... Именно так началась история легендарного ямайского рома, который по сей день держит марку и не тонет в океане других ромов.
Какова "доля ангелов" при выдержке коньяка и виски? Сколько испариться жидкости за 200 лет выдержки?
🍸Открой для себя таинственный мир абсента! 💚Этот загадочный напиток создается из разнотравья, включая главный компонент - полынь, а также анис, фенхель, ясенец и другие травы.
Камни для охлаждения виски, они же камни для виски, они же Whisky Stones, являются достойной альтернативой льду, а значит подойдут для дегустаций.
🥃🍸 Рассказываем, как правильно пить виски и не ударить в грязь лицом. Забудьте про "виски со льдом" и "виски с колой". Все начинается с выбора бокала. 🍹🍷, виски, культурапития, бокал, алкоголь
В этой статье вы узнаете какой виски выбрать из наиболее распространенных видов: скотч, ирландский виски, бурбон.
Всё, что нужно знать о роме. Его история, многообразие видов и классификаций. Рекомендации по выбору первой бутылки рома для новичка и не только.
Что такое джин, история джина, классификация по законодательству ЕС и стилевой принадлежности, а также советы, как пить джин и многое другое об этом удивительном напитке на основе можжевельника.