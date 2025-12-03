Ромовый Дневник
14 вкусных и простейших рецептов домашнего яблочного сидра

🍎🍹 Для девушек: знакомьтесь с яблочным сидром, легким и вкусным фруктовым напитком с небольшим градусом. Сделайте его в домашних условиях с помощью нашей инструкции и наслаждайтесь новым вкусом!

Вячеслав Буров
Рецепты настоек из земляники: ягода одна, а напитки разные

Три рецепта настойки на землянике на водке, спирту, самогоне, роме и даже джине. Оригинальный рецепт настойки с земляникой, огурцом и базиликом. Особенности сырья, подробная технология приготовления земляничных настоек.

Олег Колесов
«Осеннее золото» – полезные и вкусные облепиховые настойки

🍂🍇🥃Не дадим осенним ягодам осыпаться! Приготовьте домашние рябиновку, терновку, калиновку, черёмуховку и облепиховую настойку на водке. Как правильно собрать сырье и подготовить напитки👩‍🍳🍹

Павел Омазин