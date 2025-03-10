6 апреля 2023 г.

Ликер Ксю-Ксю (XUXU) – как пить, популярные рецепты коктейлей

🍓XUXU – клубничный ликер с ненавязчивой кислинкой во вкусе. В его составе 2/3 фруктов, а именно клубники и лайма. Крепость 15%. Попробуйте в чистом виде или в коктейлях. Как отличить подделку.💰