Ликеры

Ликеры – спиртные напитки из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав и кореньев, пряностей и т.д. Содержание спирта в ликерах варьируется от 15 до 75%, содержание сахара превышает 100 г /1 л продукта. Это классические дижестивы, которые улучшают пищеварение, а значит, пить их следует после приема пищи. Также они являются неотъемлемым атрибутом барной культуры и входят в состав множества, как классических, так и авторских коктейлей.