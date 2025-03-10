Ромовый Дневник
Ликеры

Ликеры – спиртные напитки из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав и кореньев, пряностей и т.д. Содержание спирта в ликерах варьируется от 15 до 75%, содержание сахара превышает 100 г /1 л продукта. Это классические дижестивы, которые улучшают пищеварение, а значит, пить их следует после приема пищи. Также они являются неотъемлемым атрибутом барной культуры и входят в состав множества, как классических, так и авторских коктейлей.

Давайте, просто напьемся бальзама и будем пускать во дворе фейерверки? Всё о рижском черном бальзаме

Все о черном рижском бальзаме – классификация, история происхождения, рецепт приготовления в домашних условиях, как пить рижский бальзам, коктейли с рижским бальзамом.

Павел Омазин
Не с солью под пивко, а с сахаром в ликёре! Вкуснейшие фисташковые настойки и ликёры

Рецепты приготовления настойки на фисташковых скорлупках и сладких ликеров из самих орешков – на бурбоне, граппе, со специями, кленовым сиропом и даже молоком

Павел Омазин
Рецепт Франжелико и других ореховых ликеров, или Как итальянские монахи упражнялись в дистилляции

Ореховый ликер Франжелико в домашних условиях - 3 идеальных рецепта. Рецепты ликеров из фундука и грецкого ореха на водке, спирту, коньяке и бурбоне.

Олег Колесов
Ликер Шериданс – история, традиции употребления, рецепты коктейлей

Уникальный дизайн и двойной вкус: ликер Шериданс сочетает сливочную мягкость и глубокие ноты кофе с шоколадом. Идеальный выбор для ценителей оригинальных напитков. Отзывы и рецепты коктейлей с Sheridan's.

Павел Омазин