Ванильные ликёры, полный обзор на алкоголь с ванильным вкусом
Обзор ванильных ликёров — сладких алкогольных напитков с уникальным вкусом. Идеально подходят для коктейлей и десертов!
Ликеры – спиртные напитки из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав и кореньев, пряностей и т.д. Содержание спирта в ликерах варьируется от 15 до 75%, содержание сахара превышает 100 г /1 л продукта. Это классические дижестивы, которые улучшают пищеварение, а значит, пить их следует после приема пищи. Также они являются неотъемлемым атрибутом барной культуры и входят в состав множества, как классических, так и авторских коктейлей.
Ликер апероль (Aperol): история итальянского аперитива, виды, коктейли и гастрономические сочетания. Попробуйте приготовить в домашних условиях!
Обзор на ликер Егермейстер (Jagermeister) немецкого производства 🥃 при лечении любых простудных заболеваний. Как производят напиток: секреты и нюансы, как правильно его пить.
🍸🔥Самбука - итальянский ликер с ярким анисовым вкусом, содержит спирт 38-42% и полезны для здоровья свойства. Горит, потому что его содержимое горючее. Употреблять малыми порциями.🔥🍸
🍓XUXU – клубничный ликер с ненавязчивой кислинкой во вкусе. В его составе 2/3 фруктов, а именно клубники и лайма. Крепость 15%. Попробуйте в чистом виде или в коктейлях. Как отличить подделку.💰
В этой статье вы узнаете, как правильно пить Бейлиз - вкуснейший ирландский ликер. Узнаете, чем его можно закусывать и в каких коктейлях употреблять.
Как самому приготовить итальянский ликер Апероль в домашних условиях: состав, особенности пития, история, на что похож, рецепты коктейлей.
Все о ликерах Амаро: понятие, виды, пошаговые рецепты коктейлей, культура пития.
Особенности изумительного травяного ликера Schwartzhog.
Попробовал ликер из фиалок: был приятно удивлен вкусом и ароматом уникального напитка
Домашние ликёры из помело: реконструкция утерянного ликёра "Запретный плод" и рецепт «Помелочелло». Обширное расследование по забытому ликёру из помело.
Пять рецептов ликёров из кофе и пять рецептов ликёров из чая. Особенности приготовления, подробные инструкции, варианты применения готовых ликёров.
Что за напиток фернет и особенности его производства. Немного о биттере Фернет-Бранка. Как сделать домашний фернет, а затем правильно его выпить.
4 рецепта домашних ликёров из брусники – на водке, вине, спирте, элитке, с пряностями, мёдом, ароматическими добавками и без них!
Ликеры из шиповника – необычные рецепты на спирте, бренди и роме, технология приготовления в домашних условиях, коктейли с шиповниковым ликером
Все о черном рижском бальзаме – классификация, история происхождения, рецепт приготовления в домашних условиях, как пить рижский бальзам, коктейли с рижским бальзамом.
Рецепт немецкого пивного ликёра с пряностями, ликёр из бельгийского пива. Польский пивной ликёр с имбирём и мёдом, рецепт ликёра под корневое пиво. Водка на хмеле для коктейлей.
Сливочный ликёр Амарула - руководство. Рецепты в домашних условиях, как пить Амарулу, коктейли с африканским ликёром. Рецепт говядины, тушеной с Амарулой.
Что такое Зелёный и Жёлтый Шартрез. Как приготовить Шартрез в домашних условиях, как его пить, с чем смешивать.
Рецепте тыквенного ликёра со сливками на роме и виски. Рецепт тыквенного пюре и коктейлей с тыквенным крем-ликером.
Рецепты ликёров из тёрна на водке, самогоне, спирту, хересе, портвейне и красном вине. Варианты ликёров на основе плодов тёрна после приготовления sloe gin.
Рецепты ликёров из ирисок в домашних условиях. Настоящие ликёры с настоящим домашним ирисом. Рецепт сливочного пива Гарри Поттера с ирисковым ликёром.
Рецепты домашних ликёров из черноплодки на водке, спирту и самогоне. Рецепт ликера из черноплодной рябины с вишневыми листьями, с пряностями и прочими добавками
Как приготовить в домашних условиях ликер из киви – 4 интересных рецепта настойки киви на водке, спирте, джине и вине с разнообразными добавками
Попробуйте приготовить домашний арбузный ликер! Он отлично раскрывает вкус ягоды и подходит для холодных вечеров в компании друзей. Простой и оригинальный рецепт уже ждет вас!
Кампари в вопросах и ответах. Короткая история, описание вкуса и запаха, интересные моменты. Рецепт Кампари в домашних условиях, как правильно пить биттер.
Рецепты домашних виноградных ликёров из белого и красного винограда. Итальянский ликёр из Изабеллы, проваренный ликёр на граппе, винный дижестив на коньяке.
Рецепты сливочных ликёров с фруктами и ягодами. Три рецепта сливочного сиропа. Сливочный ликёр с клубникой, апельсином, персиком и яблоком.
Рецепты настоек и ликёров из каркаде, гибискуса, суданской розы. Настойка каркаде с имбирём. Ликёр с добавлением цедры цитрусовых, ликёр с лепестками розы.
Настойки и ликёры из розы в домашних условиях. Ликеры из лепестков розы с десертным вином, зелёными грецкими орехами, малиной. Розовая настойка с корицей.
Настойки и ликёры из лаванды, календулы, дягиля, ромашки и других цветочных растений. Удачные сочетания, выверенные пропорции, достойное применение.
Рецепты ликеров быстрого приготовления в домашних условиях. Быстрые ликеры на основе водки, спирта, самогона и рома. Новогодний напиток панамы.
Приготовление в домашних условиях ликеров из хурмы – рецепты на водке, роме и бренди, с апельсином, имбирём, айвой и пряностями.
Рецепты приготовления настойки на фисташковых скорлупках и сладких ликеров из самих орешков – на бурбоне, граппе, со специями, кленовым сиропом и даже молоком
Ореховый ликер Франжелико в домашних условиях - 3 идеальных рецепта. Рецепты ликеров из фундука и грецкого ореха на водке, спирту, коньяке и бурбоне.
Сладкие и несладкие настойки на базилике и рейхане – 6 рецептов, включая легендарные итальянские "Базиличелло" и Liquore al basilico.
5 рецептов домашнего ликера из черешни на водке, спирту, коньяке и даже роме. Различные вариации, неожиданные ингредиенты и ожидаемо классный результат.
Уникальный дизайн и двойной вкус: ликер Шериданс сочетает сливочную мягкость и глубокие ноты кофе с шоколадом. Идеальный выбор для ценителей оригинальных напитков. Отзывы и рецепты коктейлей с Sheridan's.
Рецепты вкуснейших анисовых ликеров, "под Самбуку" и самостоятельных, с добавками и без, включая имитацию чёрной – кофейной – самбуки
Все об ouzo – греческой водке на основе аниса! История, происхождение , правильный способ употребления, а также – рецепт приготовления в домашних условиях!